Russia-Nato: ministero Esteri Mosca, in corso valutazioni su riunione Consigli del 12 gennaio

24 luglio 2021

- Il Cremlino sta valutando la proposta dell'Alleanza atlantica di convocare una riunione del Consiglio Russia-Nato il prossimo 12 gennaio, ma prima è necessario risolvere una serie di questioni, tra cui la composizione della delegazione. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Grushko in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti", spiegando che attualmente, "a causa delle azioni ostili della Nato", la Russia non dispone di ambasciatori, diplomatici o rappresentanti militari accreditati presso l'Alleanza atlantica. Inoltre Grushko ha sottolineato che i temi principali del Consiglio Russia-Nato sarebbero le proposte russe sulle garanzie di sicurezza e la questione della non espansione del Patto Atlantico. (Rum)