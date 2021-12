Yemen: coalizione a guida saudita denuncia presenza Hezbollah in attacchi a civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della coalizione militare a guida saudita, il generale Turki al Maliki, ha dichiarato di avere le prove del coinvolgimento del movimento sciita libanese Hezbollah nelle operazioni degli Houthi, i ribelli sciiti yemeniti filo-iraniani, contro obiettivi civili sauditi. Lo ha reso noto il portale informativo “Al Khaleej”. Nello specifico, la coalizione sarebbe in possesso di immagini satellitari che dimostrano la presenza di membri di Hezbollah nei campi d’addestramento Houthi e nelle basi da cui vengono solitamente lanciati missili balistici e droni contro obiettivi civili in Arabia Saudita. Al Maliki ha anche dichiarato che, dall’inizio della guerra, sono state 59 le vittime civili saudite per mano degli Houthi e dei loro alleati. (Res)