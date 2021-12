Oman: Covid, stabilite le nuove condizioni di ingresso nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato supremo per la Salute dell’Oman, incaricato di monitorare e affrontare gli sviluppi dell’epidemia da Covid-19, ha stabilito le condizioni di entrata nel Paese. Lo riferisce il quotidiano omanita “Alwatan”. Da oggi, infatti, Mascate permette l’ingresso nel Regno solo a chi presenterà un tampone molecolare (Pcr) eseguito non più di 72 ore dall’arrivo nell’aeroporto/porto omanita e ai maggiori di 18 anni in grado di dimostrare di aver ricevuto almeno due dosi di vaccino. Quest’ultima condizione sarà richiesta per accedere ad eventi di vario tipo in luoghi pubblici e privati. Inoltre, è vietato l’accesso nel Paese alle persone provenienti, o che hanno transitato in precedenza in Sudafrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Lesotho, Swaziland e Mozambico.(Res)