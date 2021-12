Sicurezza: Yemen, sauditi disinnescano 2.231 mine nell’ultima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ultima settimana, il Progetto saudita per la rimozione delle mine in Yemen ha disinnescato 2.231 ordigni esplosivi nel Paese nell’ultima settimana. Lo ha riferito il quotidiano saudita “Arab News”. Da quanto rivelato, sarebbero state individuate, disinnescate e rimosse 1.399 mine anticarro, undici mine antiuomo, 20 dispositivi esplosivi improvvisati e altri 801 congegni inesplosi non meglio identificati. Dall’inizio del progetto, sono state rimosse o rese inoffensive 298.412 mine. Le operazioni si sono svolte nei pressi di Marib, Aden, Jouf, Taiz, Sanaa e altri importanti centri abitati.(Res)