Iraq: zona verde Baghdad blindata in attesa di verdetto Corte federale su elezioni

- Le Forze di sicurezza irachene stanno procedendo alla messa in pratica delle disposizioni di sicurezza stabilite nella giornata di ieri per rendere sicura la zona verde a Baghdad, il quartiere centrale della città dove si trovano il parlamento e le rappresentanze diplomatiche estere, in attesa del verdetto della Corte federale sulle elezioni. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Da quanto emerso, le autorità sarebbero preoccupate della reazione dei sostenitori della coalizione sciita filo-iraniana Al Fatah in caso di un'eventuale sentenza avversa della Corte federale. Oggi verrà emesso il verdetto finale sulla causa intentata da Hadi al Amiri, leader di Al Fatah, nei confronti dell’Alta commissione elettorale irachena, accusata di aver falsificato i risultati delle elezioni dello scorso 10 ottobre, in cui Al Fatah e gli altri partiti sciiti filo-iraniani sono usciti ridimensionati.(Res)