Germania: Hoffmann (Dgb) esorta governo ad aumentare investimenti

- Il presidente della Confederazione dei sindacati tedeschi (Dgb), Reiner Hoffmann, ha esortato il governo federale ad aumentare gli investimenti in protezione del clima, infrastrutture di trasporto e digitalizzazione. “Se non effettuiamo gli investimenti necessari in energie rinnovabili, nuovi concetti di mobilità e infrastrutture digitali ora, sarà ancora più costoso nei prossimi decenni”, ha affermato Hoffmann. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il presidente del Dgb ha aggiunto: “Stimiamo che il fabbisogno di investimenti aggiuntivi sia di almeno 50 miliardi di euro all'anno”. Allo stesso tempo, Hoffmann ha accolto con favore la manovra aggiuntiva da 60 miliardi di euro recentemente approvata dall'esecutivo tedesco per finanziare la la protezione del clima e la digitalizzazione. Si tratta di aiuti all'economia contro la crisi del coronavirus per il 2021, approvati ma non utilizzati. Secondo Hoffmann, la riallocazione dei fondi è “iun passo importante”, ma l'ammontare è limitato. Il presidente del Dgb ha, infine, evidenziato che ciò dimostra come l'annuncio di investimenti per il futuro dato dal cancelliere Olaf Scholz sia “assolutamente credibile”, anche se “da solo non sarà sufficiente per le prossime sfide” a cui la Germania dovrà far fronte. (Geb)