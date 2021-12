Catalogna: Aragones, il 2022 sia anno per sbloccare conflitto con Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 deve essere l'anno in cui si inizi a sbloccare il "conflitto" tra la Catalogna e lo Stato spagnolo in modo che ci siano risultati "tangibili" per i cittadini che sostengono "in modo schiacciante" l'autodeterminazione e l'amnistia per i leader indipendentisti. Lo ha affermato ieri sera il presidente della Catalogna, Pere Aragones, nel tradizionale messaggio istituzionale di Natale trasmesso dall'emittente "Tv3", evidenziando che se il negoziato con l'esecutivo di Madrid dovesse "impantanarsi" sarà necessario iniziare a "costruire alternative con realismo, massimo consenso e imparando dall'esperienza". A questo proposito, Aragones ha ammonito che la Catalogna non è disposta a rinunciare alla "risoluzione democratica" del conflitto politico al quale il tavolo di dialogo con lo Stato spagnolo iniziato nel settembre scorso sta cercando di offrire soluzioni dopo anni di scontro frontale culminato con il referendum illegale di autodeterminazione del primo ottobre 2017. (segue) (Spm)