Catalogna: Aragones, il 2022 sia anno per sbloccare conflitto con Stato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aragones ha difeso la reintroduzione del coprifuoco notturno e di altre restrizioni per arginare le diffusione dei contagi di coronavirus assicurando che il governo regionale fornirà gli aiuti economici ai settori più colpiti. Queste misure dureranno "per tutto il tempo necessario", ha aggiunto. Il presidente della Generalitat ha poi ricordato che l'esecutivo catalano sta lavorando per garantire che la lingua catalana continui ad avere un ruolo centrale nel sistema educativo. (Spm)