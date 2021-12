© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba ha confermato ieri 29 casi della variante Omicron del nuovo coronavirus. Lo ha riferito il ministero della Salute, secondo quanto riferisce il portale “Cubadebate”. L’isola ha registrato ieri 122 contagi, sopra i 100 per il secondo giorno consecutivo. Secondo i dati della piattaforma “Our World in Data” Cuba ha immunizzato l’84,7 per cento della sua popolazione. (Mec)