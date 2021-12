India: Covid, 6.531 nuovi casi, contagi da variante Omicron salgono a 578

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 6.531 i nuovi casi di coronavirus e 315 i decessi riferiti dal bollettino odierno del ministero della Sanità dell’India. Nel Paese sono stati individuati finora 578 casi di variante Omicron in diversi Territori e Stati, prevalentemente a Nuova Delhi e nel Maharashtra. Su 752.935 test effettuati ieri il tasso di positività è dello 0,87 per cento. Il totale dei contagi è salito a 34.793.333 mentre quello delle vittime a 479.997. I casi attivi sono 75.841, 925 meno di ieri, e quelli risolti 34.237.495, 7.141 in più. Il tasso di guarigione è del 98,4 per cento e quello di letalità dell’1,38 per cento. Nello Stato del Kerala si concentra il maggior numero di casi attivi, 23.372, in calo di 1.808 unità rispetto al giorno precedente; a seguire il Maharashtra con 13.498, in aumento di 713. Il 16 gennaio è iniziata la campagna di vaccinazione e ad oggi sono state somministrate 1.417.025.654 dosi, di cui 2.993.283 ieri. (segue) (Inn)