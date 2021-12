Natale: Coldiretti/Ixè, scatta riciclo regali per un italiano su cinque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi un italiano su cinque (19 per cento) che ha ricevuto regali di Natale ricicla quest'anno quelli indesiderati. E' quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe' che evidenzia il ritorno di un'abitudine che lo scorso anno era stata praticamente azzerata con le feste in totale lockdown. Una sorta di economia circolare domestica che - sottolinea la Coldiretti - ottimizza le risorse disponibili e riduce al minimo di rifiuti donando una seconda vita ai prodotti. La grande maggioranza di coloro che riciclano (66 per cento) lo fa a favore di parenti e amici che possono apprezzare l'oggetto ricevuto in dono mentre – continua la Coldiretti – una buona percentuale di pragmatici (20 per cento) li restituisce al negozio cambiandoli o chiedendo un buono, mentre il 12 per cento li rivende su internet e un 2 per cento li destina ad altri utilizzi. (segue) (Com)