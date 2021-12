Natale: Coldiretti/Ixè, scatta riciclo regali per un italiano su cinque (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le strategie di riciclo cambiano comunque notevolmente a seconda del genere o della zona geografica. Il tentativo di restituire i regali al negozio, ad esempio, viene praticato dal 30 per cento degli uomini, contro appena l'11 per cento delle donne che - spiega Coldiretti - sono più generose nel donare a parenti ed amici (76 per cento contro il 55 per cento dei maschi). Allo stesso modo, a far restare i doni in famiglia sono soprattutto gli abitanti del Nord Est (80 per cento) contro il 55 per cento di quelli del Meridione, i quali sono invece i più pronti a rivolgersi agli esercizi commerciali (il 25 per cento dei casi, al pari con il Nord Ovest). (Com)