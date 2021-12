Turchia-Armenia: Cavusoglu, primo incontro inviati speciali si svolgerà a Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo incontro fra i rappresentanti di Turchia e Armenia sulla normalizzazione delle relazioni si svolgerà a Mosca. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu durante un punto stampa ad Ankara. "Sono stati nominati gli inviati speciali per la normalizzazione delle relazioni con l'Armenia. Il primo incontro sarà a Mosca. Speriamo che l'Armenia agisca nel quadro del diritto internazionale", ha detto Cavusoglu. Il capo della diplomazia turco, inoltre, ha aggiunto che i voli tra Istanbul ed Erevan apriranno nei prossimi giorni. All'inizio del mese, Cavusoglu ha affermato che al fine di normalizzare le relazioni con l'Armenia è stata decisa la nomina reciproca di due inviati speciali e l’apertura di voli charter fra Istanbul ed Erevan. Il 18 dicembre il vicepresidente del Parlamento dell'Armenia, Ruben Rubinyan, è stato indicato come rappresentante speciale dell'Armenia per il processo di dialogo con la Turchia, come annunciato dal portavoce del ministero degli Esteri armeno Vahan Hunanyan sulla sua pagina Facebook. "Il vicepresidente dell'Assemblea nazionale dell'Armenia (il Parlamento), Ruben Rubinyan sarà il rappresentante speciale dell'Armenia per il processo di dialogo tra Armenia e Turchia", si legge nel post. Il 15 dicembre, invece, è stata la Turchia a nominare Serdar Kilic, ex ambasciatore negli Stati Uniti, come inviato speciale per discutere i passi per la normalizzazione dei legami con l'Armenia. (Rum)