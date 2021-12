Ue: ministra Industria francese e commissario Breton, affrontare sfida metalli critici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve affrontare la "sfida" dell'approvvigionamento di metalli critici come litio, cobalto o nichel. È quanto si legge in una "tribuna" pubblicata sul quotidiano "Les Echos" e firmata dal commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, e la ministra francese delegata all'Industria, Agnes Pannier-Runacher. L'obiettivo, si legge nell'editoriale, è quello di mettere al sicuro gli approvvigionamenti e garantire la produzione di questi materiali in condizioni conformi agli impegni ambientali presi dell'Europa. Tutto questo, per arrivare alla neutralità carbonica del vecchio continente fissata nel 2050. Come esempio, il commissario e la ministra ricordano che nel 2050 l'Ue avrà bisogno di una quantità di litio pari a 60 volte di più dell'attuale, mentre il cobalto dovrà essere 50 volte di più per la realizzazione di batterie elettriche. I produttori e le industrie del settore devono stringere partenariati in questo senso, mentre la Commissione europea e gli Stati membri devono creare un quadro per regolamentare il settore. (Frp)