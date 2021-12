Giappone: tasso di approvazione del premier Kishida in crescita al 65 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, è aumentato di 4 punti percentuali al 65 per cento in un nuovo sondaggio effettuato da "Nikkei" e Tv Tokyo. Il sondaggio, effettuato lo scorso fine settimana, rileva un tasso di sfiducia invariato al 26 per cento. Appare invece meno entusiastico il giudizio nei confronti del nuovo leader del Partito costituzionale democratico, Kenta Izumi, di cui solo il 38 per cento dei partecipanti alla rilevazione ha espresso un parere positivo. L'approccio adottato dal governo per far fronte alla pandemia, che si concentra sulla chiusura dei confini esterni del Paese più che sulle limitazioni alla vita economica e sociale dei cittadini, gode del consenso dell'88 per cento degli intervistati, e il 61 per cento esprime un giudizio generalmente favorevole in merito alla risposta alla pandemia del nuovo governo, insediatosi lo scorso novembre. (segue) (Git)