Usa: 10 elezioni determineranno gli equilibri al Senato

21 luglio 2021

- Il Partito democratico Usa si prepara a difendere la più risicata maggioranza possibile al Senato federale in vista delle elezioni di medio termine del prossimo anno, e come evidenziato dal quotidiano "The Hill", i futuri equilibri alla Camera alta del Congresso verranno perlopiù decisi da 10 elezioni chiave in altrettanti Stati. In Pennsylvania, dove il presidente Biden ha ottenuto una vittoria di misura alle elezioni presidenziali del prossimo anno, il repubblicano Pat Toomey potrebbe cedere all'offensiva dei Democratici, che al momento schierano sei potenziali candidati, incluso il vicegovernatore John Fetterman. Sul fronte repubblicano la situazione è fluida, dopo il ritiro della candidatura di Sean Parnell, che godeva dell'appoggio dell'ex presidente Donald Trump. In Georgia i Repubblicani tenteranno di strappare il seggio del democratico Raphael Warnock, mentre nell'Arizona i conservatori puntano a strappare ai Democratici il seggio attualmente detenuto da Mark Kelly. Il prossimo anno scadrà anche il mandato del senatore repubblicano del Wisconsin Ron Johnson, uno tra i Repubblicani più odiati dalla Sinistra democratica, che non ha ancora deciso se candidarsi o meno per un nuovo mandato. Nel Nevada il procuratore di Stato Adam Laxalt si è già imposto tra i potenziali candidati repubblicani, e affronterà ka senatrice democratica uscente Catherine Cortez Mastro. (segue) (Nys)