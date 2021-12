Usa: 10 elezioni determineranno gli equilibri al Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il North Carolina si preannuncia uno tra i terreni di scontro più incerti, nonostante la vittoria dell'ex presidente Donald Trump in quello Stato sia nel 2016 che nel 2020. Il senatore repubblicano Richard Burr ha deciso di non ricandidarsi l'anno prossimo, e il fronte conservatore appare diviso. Nell'Ohio i Democratici si sono raccolti attorno a Tim Ryan, che tenterà di conservare per il partito il seggio del senatore uscente Rob Portman. Nel New Hampshire i Repubblicani hanno subito un colpo il mese scorso, quando il governatore Chris Sununu ha deciso di tentare la rielezione il prossimo anno, anziché accettare la candidatura del Partito al Senato federale contro la democratica uscente Maggie Hassan. In Florida il deputato Val Demings affronterà per i Democratici il senatore repubblicano uscente Marco Rubio, mentre nel Missouri - tradizionalmente un fortino dei Repubblicani - i conservatori non hanno ancora trovato un accordo per il candidato che dovrà difendere il seggio del senatore uscente Roy Blunt. (Nys)