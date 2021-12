Corea del Sud: Covid, proteste per i decessi post-vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud, uno tra i Paesi col più alto tasso di vaccinazione contro la Covid-19 al mondo, ha visto aumentare negli ultimi mesi la resistenza dell'opinione pubblica alla campagna vaccinale. Lo scrive la stampa di quel Paese, che segnala un numero crescente di manifestazioni di attivisti e familiari di persone decedute dopo la somministrazione dei vaccini contro il coronavirus, che chiedono alle autorità di fare chiarezza sulle cause e le responsabilità dei decessi. Una di queste manifestazioni si è svolta ieri a Busan, dove i manifestanti hanno esposto decine di fotografie di persone morte dopo aver ricevuto il vaccino. Secondo i dati ufficiali forniti dalle autorità sudcoreane, oltre mille persone sono morte nel Paese dopo la vaccinazione; il governo ha però confermato una correlazione tra i vaccini e i decessi soltanto in pochissimi casi. A coordinare le manifestazioni di protesta delle ultime settimane è stata una associazione, il "Consiglio per le vittime dei vaccini contro la Covid-19 e le famiglie". Secondo la stampa sudcoreana, il tema della campagna di vaccinazione e della sicurezza dei vaccini potrebbe anche emergere come cruciale in vista delle elezioni presidenziali in programma nel Paese il prossimo anno. (segue) (Git)