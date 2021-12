Myanmar: rinviata sentenza a carico di Aung San Suu Kyi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo militare del Myanmar ha accusato le Nazioni Unite di interferire nel processo giuridico e negli affari interni del Paese, dopo le dure critiche dell'Onu per la condanna a quattro anni di reclusione comminata alla consigliera di stato deposta Aung San Suu Kyi. "Non è appropriato esternare giudizi unilaterali in merito al pronunciamento di una corte che rientra nella giurisdizione nazionale di un Paese sovrano. Tale atto costituisce una interferenza nel processo giuridico e negli affari interni del Myanmar", afferma una nota del ministero degli Esteri birmano. Il ministero ha fatto riferimento anche all'incidente di domenica scorsa, quando un veicolo delle forze di sicurezza birmane ha investito manifestanti pro-democrazia, uccidendo cinque persone. Secondo la nota ministeriale, il governo militare e i media di Stato birmani hanno fornito una "ricostruzione accurata" degli eventi al contrario dell'Onu, che "ha fatto deliberatamente riferimento a insinuazioni e informazioni online non verificate". (segue) (Inn)