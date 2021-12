Corea del Sud: Covid, approvato nuovo farmaco per uso orale di Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie della Corea del Sud hanno concesso l'autorizzazione per l'utilizzo di emergenza del farmaco antivirale per somministrazione orale sviluppato da Pfizer come trattamento per i pazienti affetti da Covid-19. Il farmaco, battezzato "Paxlovid", "aiuterà a prevenire il grave peggioramento dei pazienti (affetti da Covid-19) ricoverati o curati a casa", ha dichiarato oggi il ministro di Stato incaricato della sicurezza dei farmaci, Kim Gang-lip. Il farmaco verrà somministrato a pazienti adulti o ragazzini di età superiore a 12 anni e 40 chilogrammi di peso. Le autorità sudcoreane sono invece ancora impegnate nella revisione di un secondo farmaco antivirale contro la Covid-19, il molnupiravir sviluppato da Merck. (segue) (Git)