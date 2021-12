Corea del Sud: Covid, approvato nuovo farmaco per uso orale di Pfizer (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud predisporrà altri 10mila posti letto ospedalieri per i casi sintomatici moderati e gravi di Covid-19 entro la metà del mese di gennaio, portando il totale a 25mila. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Kim Boo-kyum, mentre il Paese registra un nuovo record assoluto di contagi giornalieri e una ulteriore impennata dei ricoveri. Kim ha spiegato che i posti letto aggiuntivi serviranno a gestire lo scenario di una crisi senza precedenti per la Corea del Sud, con un numero di casi giornalieri che potrebbe raggiungere e superare i 10mila. Nei giorni scorsi i casi confermati di Covid-19 nel Paese sono calati sotto la soglia di 7mila, ma il numero dei ricoveri in terapia intensiva ha toccato un nuovo record assoluto di 1.084 pazienti. (Git)