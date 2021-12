Germania: Covid, diversi Laender inaspriscono le restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi Laender inaspriscono da oggi le restrizioni in vigore in Germania per il contenimento della pandemia di Covid-19, come concordato con il governo federale. L'obiettivo è contrastare la diffusione della variante Omicron del virus. A tal fine, i contatti verranno limitati, sia in privato sia in pubblico, anche per i vaccinati contro il coronavirus e per quanti sono guariti dal contagio, che potranno riunirsi al massimo in dieci con i minori di 14 anni esclusi dal conteggio. Per i non vaccinati, il limite scende a un nucleo abitativo più due esterni, con i bambini al di sotto dei 14 anni che non rientrano nel totale. Verranno limitate anche le attività del tempo libero, mentre per tutti, rimangono in vigore le altre norme anticontagio. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in alcuni Stati tedeschi le misure più severe per il contenimento del coronavirus sono già efficaci dal 25 dicembre. Da oggi, l'inasprimento delle restrizioni si applica in Baden-Wuerttemberg, Bassa Sassonia, Brandeburgo e Meclemburgo-Pomerania anteriore. Altri Laender seguiranno nella giornata di domani, 28 dicembre. (Geb)