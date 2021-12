Usa: la Casa Bianca riesamina la "politica dichiarativa" sul nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca è impegnata a riesaminare la propria "politica dichiarativa" in merito all'impiego delle armi nucleari, sulla base dell'impegno assunto dal presidente Joe Biden a ridurre il ruolo strategico delle armi atomiche per gli Stati Uniti. Lo ha annunciato la responsabile del controllo degli armamenti del dipartimento di Stato Usa, Bonnie Jenkins, in una intervista all'agenzia di stampa giapponese "Kyodo". L'amministrazione Biden potrebbe arrivare a dichiarare nelle prossime revisioni della postura nucleare che il "solo scopo" della forza nucleare Usa è di agire da deterrente o rispondere ad attacchi nucleari. "La revisione della postura nucleare esamina il ruolo delle armi nucleari nel complesso delle nostre strategie di difesa e sicurezza nazionale. Questo include anche la politica dichiarativa", ha dichiarato Jenkins. Secondo la funzionaria, Biden "si è impegnato ad assumere misure per ridurre il ruolo delle armi nucleari nella nostra strategia di sicurezza nazionale", garantendo al contempo che "i nostri impegni di deterrenza nei confronti di alleati come il Giappone rimangano forti e credibili". Qualunque presa di posizione che riduca gli attuali margini di ambiguità riguardo la politica nucleare Usa potrebbe però suscitare preoccupazione tra gli alleati degli Stati Uniti che dipendono dall'ombrello atomico di questi ultimi ai fini della difesa, come il Giappone. (Nys)