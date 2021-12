Corea del Sud: ministro Commercio Yeo, Cptpp stabilizzerebbe catene di fornitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'adesione della Corea del Sud al Accordo globale e progressivo per il Partenariato trans-Pacifico (Cptpp) comporterebbe benefici per tutti i Paesi membri dell'accordo, e consentirebbe alle aziende sudcoreane di rafforzare e stabilizzare le catene di fornitura regionali per settori chiave come i semiconduttori, le batterie e i veicoli elettrici. Lo ha dichiarato nel corso di una intervista al quotidiano "Nikkei" il ministro del Commercio della Corea del Sud, Yeo Han-koo. "Per i Paesi membri del Cptpp, l'adesione della Corea del Sud costituirebbe un beneficio. Il progressivo aumento dei Paesi partecipanti renderebbero sempre maggiori i benefici (dell'accordo di libero scambio) grazie all'effetto rete", ha affermato il ministro. "(Il Cptpp) non è ancora autosufficiente. Mancano le aziende della Corea del Sud, che operano in posizioni chiave nei semiconduttori, nelle batterie e nelle auto elettriche", ha aggiunto il ministro. Yeo ha spiegato che Seul vorrebbe accelerare la procedura di adesione formale all'accordo, per aderire al Cptpp già entro la fine del mandato del presidente Moon Jae-in, il prossimo maggio. (segue) (Git)