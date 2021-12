Corea del Sud: ministro Commercio Yeo, Cptpp stabilizzerebbe catene di fornitura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone è pronto a valutare se la Corea del Sud risponda agli elevati standard definiti dall'Accordo globale e progressivo per il Partenariato trans-Pacifico (Cptpp). Lo ha dichiarato il portavoce e segretario capo di gabinetto del governo giapponese, Hirozaku Matsuna, commentando l'avvio da parte di Seul dell'Iter per richiedere l'adesione all'accordo di libero scambio. Matsuna ha precisato che è troppo presto per esprimere giudizi in merito alla candidatura della Corea del Sud: "Quel che dobbiamo fare in primo luogo è verificare se l'economia che intende aderire all'accordo sia del tutto pronta ad elevarsi agli standard del Tpp-11", ha spiegato il funzionario giapponese. "Continueremo a seguire gli sviluppi relativi alle economie interessate ad aderire al patto, e risponderemo tenendo in considerazione la nostra posizione strategica e la comprensione dell'opinione pubblica", ha aggiunto Matsuno. (segue) (Git)