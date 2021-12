Giappone: tasso di approvazione del premier Kishida in crescita al 65 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giapponesi sono invece meno convinti riguardo le politiche di stimolo economico varate dal governo: solo il 36 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene che il pacchetto di misure economiche da 490 miliardi di dollari recentemente approvato dall'esecutivo possa dare un contributo significativo alla crescita, e il 49 per cento è convinto invece del contrario. Il 69 per cento degli intervistati ritiene infine "ragionevole" la decisione del premier Kishida di non inviare una delegazione diplomatica alle Olimpiadi invernali di Pechino, in programma il prossimo febbraio. (segue) (Git)