Giappone: tasso di approvazione del premier Kishida in crescita al 65 per cento (4)

21 luglio 2021

- Originario dell’Hokkaido, Izumi ha iniziato la sua carriera politica nel Partito democratico, storica formazione socialdemocratica giapponese che è poi confluita nel Pcd, nella veste di segretario del parlamentare Tetsuro Gukuyama. All’età di 25 anni, nel 2000, Izumi si è candidato per la prima volta alle elezioni legislative nazionali, senza essere eletto. Tre anni più tardi, nel 2003, Izumi è riuscito a farsi eleggere parlamentare, ed è rimasto membro della Camera bassa della Dieta da allora. Nel 2017 Izumi ha temporaneamente militato nei ranghi del Partito della speranza fondato dalla governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, per poi schierarsi col Partito democratico per il popolo (Dpp), un’altra formazione politica di opposizione alla destra del Partito costituzionale democratico che si è fusa a quest’ultimo lo scorso anno, e che sopravvive come corrente parlamentare del Pcd guidata proprio da Izumi. (Git)