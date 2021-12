Business news: istituito colosso China Rare Earth Group, gestirà il 70 per cento delle terre rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Popolare Cinese ha istituito il conglomerato statale China Rare Earth Group, azienda che controllerà oltre il 70 per cento della produzione nazionale di terre rare. La società nasce dalla fusione di tre compagnie estrattive statali: China Minmetals Corporation (Cmc), Aluminum Corporation e Ganzhou Rare Earth Group, ed è stata approvata dal Consiglio di Stato. Stando a quanto riferito in precedenza dalla Banca d’investimento China Galaxy Securities, il colosso controllerà il 37,6 per cento dell’estrazione e quasi il 42 per cento del volume nazionale di separazione e lavorazione dei minerali. Con circa il 60 per cento della capacità produttiva mondiale, la Cina detiene il monopolio delle terre rare, un prezioso gruppo di 17 minerali utilizzati nell'elettronica di consumo e nelle attrezzature militari. Nel 2021, la quota di estrazione nazionale ha toccato il record di 168 mila tonnellate. (Cip)