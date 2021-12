Business news: Intel si scusa per aver annunciato boicottaggio importazioni dallo Xinjiang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intel, colosso statunitense dei semiconduttori, si è scusato con clienti e partner cinesi per aver annunciato un boicottaggio di prodotti e manodopera dalla regione autonoma dello Xinjiang, teatro di presunti abusi perpetrati dalle autorità cinesi a danno della minoranza etnica uigura. In una lettera indirizzata ai propri fornitori, Intel aveva dichiarato di voler affrancare la propria catena di approvvigionamento dai prodotti della regione cinese, adempiendo alla legislazione statunitense in materia. Lo scorso 8 dicembre, la Camera dei rappresentanti del Congresso federale Usa ha infatti approvato un disegno di legge che vieta l’importazione di merci dallo Xinjiang, varato con lo scopo di contrastare le presunte campagne di lavoro forzato a cui Pechino costringerebbe la minoranza etnica musulmana. La ritrattazione è arrivata con una dichiarazione in lingua cinese sulla piattaforma WeChat, in cui Intel ha espresso l’intenzione di “diventare un partner tecnologico affidabile e ad accelerare lo sviluppo congiunto con la Cina". (Cip)