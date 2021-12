Business news: Giappone-Regno Unito, accordo su sviluppo motore a reazione di nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito e Giappone hanno annunciato piani per lo sviluppo congiunto di un prototipo di motore per reazione per aerei da combattimento di nuova generazione, destinato ad equipaggiare in futuro il caccia Tempest e l'aereo da combattimento che verrà sviluppato da Tokyo nell'ambito del programma F-X. Londra ha già firmato quest'anno un accordo da 250 milioni di sterline (circa 333 milioni di dollari) con BAE Systems per la fase concettuale e di fattibilità del motore, parte del programma del caccia a reazione di sesta generazione Tempest, che dovrebbe entrare nella dotazione delle Forze armate britanniche a partire dal 2035. Il Giappone, invece, sta pianificando lo sviluppo di un velivolo di nuova generazione che rimpiazzi in futuro i cacciabombardieri F-2; lo sviluppo del nuovo aereo da combattimento giapponese è stato affidato a Mitsubishi Heavy Industries (Mhi) e Ishikawajima-Harima Heavy (Ihi) Industries; Rolls Royce e BAE Systems contribuiranno dal Regno Unito: Rolls Royce, in particolare, aveva già stretto un accordo di cooperazione con Ihi per il nuovo motore. Lo sviluppo verrà intrapreso il prossimo anno, con un investimento iniziale da parte del Regno Unito di 30 milioni di sterline per i nuovi processi manifatturieri, e a seguire di altri 200 milioni di sterline per la realizzazione di un dimostratore funzionante. Al momento i costruttori non hanno fornito dettagli tecnici, ma la Royal Air Force ha anticipato che il motore sarà in grado di operare a temperature più elevate grazie all'impiego di nuovi materiali compositi più leggeri e resistenti. (Git)