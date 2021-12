Business news: Indonesia, Adaro realizzerà fonderia da 728 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso minerario indonesiano Adaro ha annunciato il 23 dicembre un piano che prevede l'investimento di 728 milioni di dollari per una fonderia di alluminio e per uno "stabilimento di batterie a nuova energia". L'investimento rappresenta la prima operazione di rilievo intrapresa da Adaro per la diversificazione dal carbone, in un contesto di crescente pressione da parte degli investitori affinché la compagnia aderisca al processo di decarbonizzazione mondiale. "Adaro si impegna a trasformare il proprio business tramite iniziative verdi nel lungo termine", ha dichiarato il vicepresidente della controllata Adaro Energy commentando il nuovo piano di investimento. "Siamo ottimisti che la domanda globale di prodotti in alluminio continuerà ad aumentare, in particolare quella di cavi, batterie e telai". Con la nuova fonderia Adaro conta anche di attirare in futuro aziende che necessitano dell'alluminio per i loro processi produttivi, come i costruttori di pannelli fotovoltaici e auto elettriche. (Fim)