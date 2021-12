Business news: Brasile, Embraer approva fusione con statunitense Zanite per sviluppo aerotaxi elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aeronautica brasiliana Embraer ha approvato la fusione tra la sua controllata, Eve Urban Air Mobility, e la compagnia statunitense Zanite Acquisition. L'operazione, del valore di 2,9 miliardi di dollari, pone la società brasiliana in prima linea nella corsa globale per lo sviluppo di aerotaxi elettrici. Embraer avrà una partecipazione dell'82 per cento nella nuova società. "Il piano è mantenere una posizione di maggioranza", ha affermato in un'intervista al quotidiano "Valor Economico", il presidente di Embraer, Francisco Gomes Neto. "La fusione con Zanite accelera i piani di Eve", ha sostenuto Gomes Neto, aggiungendo che "il nuovo capitale sarà investito nella composizione del prodotto e nel sistema di gestione del traffico aereo. (Res)