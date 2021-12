Business news: SenseTime sbanca in borsa a Hong Kong, offerta pubblica registra eccesso di sottoscrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'offerta pubblica iniziale (Ipo) presentata dalla start up cinese SenseTime ha sbancato sulla Borsa di Hong Kong, registrando un'eccedenza di sottoscrizioni da parte degli investitori globali. Lo scrive il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che a mezzogiorno (ora locale) gli ordini per la vendita al dettaglio dell'offerta pubblica ammontavano a circa 256 milioni di dollari, una sottoscrizione che ha ecceduto del 2,3 per cento il massimale. Le azioni della società d'intelligenza artificiale saranno scambiate per la prima volta il 30 dicembre. (Cip)