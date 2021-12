Yemen: la guerra dimenticata rischia di causare una catastrofe umanitaria a Marib (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un’intervista concessa a novembre a "Nova", Abdullah bin Abdulaziz al Rabeeah, responsabile generale del King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KsRelief) saudita, ha definito "allarmanti" gli eventi a Marib: "Le milizie Houthi hanno attaccato donne, bambini, scuole e ospedali violando ogni principio umanitario e legge internazionale. Noi, la comunità internazionale e i media dovremmo opporci fermamente a queste azioni e fare di tutto per prevenire un ulteriore aggravarsi della situazione nella città e nei suoi dintorni". Secondo Timothy Lenderking, inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, l’offensiva a Marib sarà uno spartiacque per muoversi dalla soluzione militare a quella politica. Preservata dalla guerra fino al 2020, Marib ospita almeno un quarto dei circa quattro milioni di sfollati interni dell’intero Yemen: donne e bambini rappresentano circa l’80 per cento degli sfollati presenti nel governatorato ricco petrolio e gas, dunque fondamentale per la sopravvivenza economica del debole governo yemenita. Il dossier potrebbe essere portato sul tavolo dei negoziati di Vienna, dove l’Iran spera di porre fine alle sanzioni internazionali in cambio di rassicurazioni sul suo programma nucleare ma anche sulle attività di Teheran nella regione. Il rapporto che lega gli Houthi e l’Iran è tuttavia molto più complesso di quel che sembra come emerso dalla misteriosa vicenda dell’ambasciatore iraniano presso il governo non riconosciuto degli Houthi, Hassan Irloo, ufficialmente deceduto per Covid-19 lo scorso 21 dicembre dopo essere stato trasferito in Iran con un volo iracheno grazie alla collaborazione dei sauditi. (segue) (Res)