Business news: Ecuador, Lasso, entro il 2022 tagliata di un punto l'imposta su uscita divise all'estero

- Il presidente dell'Ecuador, Guillermo Lasso, ha annunciato che entro fine 2022 sarà ridotta di un punto percentuale la Isd (Impuesto a la salita de divisias), l'imposta che si paga quando si effettuano transazioni all'estero. "Ho una buona notizia per gli ecuadoriani. Nel 2022 abbassiamo l'Id di un punto percentuale, al ritmo di 0,25 per cento a trimestre. Si parte il 1 gennaio", ha scritto Lasso in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "La riduzione graduale dell'Isd è una promessa della campagna elettorale che stiamo rispettando", ha aggiunto. Il governo interviene su una delle imposte che garantisce il maggior gettito alle casse pubbliche: nel 2021 ha garantito 1,095 miliardi di dollari, cifra che superava le previsioni. "Continueremo ad abbassare le tasse in ragione di quanto ci sarà permesso dalla situazione economica", ha detto. (Res)