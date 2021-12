Ue: il nuovo corso in Germania e Paesi Bassi potrebbe rilanciare la discussione sulle politiche fiscali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nei Paesi Bassi sembrano cambiati gli equilibri interni alla coalizione di governo, sebbene siano rimasti identici i componenti: il Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd), i Democratici 66, l’Appello cristiano democratico (Cda) e l’Unione cristiana (Cu). Il sorprendente risultato dei D66 alle elezioni di marzo ha però permesso alla formazione liberale di centrosinistra di far pesare maggiormente le proprie richieste nel corso dei lunghissimi negoziati che hanno portato all’accordo di coalizione dopo ben 9 mesi, un record assoluto per i Paesi Bassi dalla Seconda guerra mondiale a oggi. I punti dell’accordo sembrano indicare una nuova visione relativa ai temi delle finanze pubbliche, con la previsione di aumentare sia il livello di deficit che quello di debito al fine di finanziare i programmi pubblici per il settore immobiliare e il contrasto al cambiamento climatico. Da qui al 2025, il debito pubblico olandese dovrebbe superare addirittura la soglia del 60 per cento, mentre il deficit annuo andrebbe a toccare il 2,5 per cento. Tale approccio potrebbe trasmettersi anche all’Eurozona, laddove una maggiore elasticità sulle regole fiscali e promozione degli investimenti andrebbe a sposarsi con le esigenze di sostenibilità finanziaria, più volte sottolineate dai governi dei Paesi Bassi nelle trattative a livello Ue. Il possibile avvicendamento alla guida del dicastero delle Finanze, che passerebbe dal leader del Cda e portavoce dell’austerità Wopke Hoekstra a un rappresentante dei D66, sancirebbe un’ulteriore novità nell’approccio olandese alle politiche fiscali europee. Difficile stabilire da ora quale sarà invece la posizione sulla revisione del Patto di stabilità e crescita, ma la convergenza di molte nazioni europee sul tema potrebbe indurre Rutte e il suo esecutivo a mostrare una maggiore propensione al confronto, anche nell’interesse del proprio Paese. (segue) (Res)