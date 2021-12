Ue: il nuovo corso in Germania e Paesi Bassi potrebbe rilanciare la discussione sulle politiche fiscali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono dubbi che Francia e Italia saranno in prima linea nel chiedere di rivedere le regole fiscali dell’Ue: Macron e Draghi hanno difatti scelto l’autorevole tribuna del “Financial Times” per pubblicare un contributo scritto insieme e volto a sottolineare i vantaggi di una riforma del Patto di stabilità. La ripresa economica passa infatti per una maggiore flessibilità, secondo il premier italiano e il presidente francese. L'economia è sulla strada per tornare ai livelli pre-crisi nei prossimi mesi per cui "dobbiamo guardare avanti e rispondere alle sfide di lungo termine che affrontiamo". "Abbiamo bisogno di una strategia di crescita dell'Ue per il prossimo decennio", hanno dichiarato Draghi e Macron, osservando che bisogna anche essere in grado di attuarla "con investimenti comuni, regole più adatte e un miglior coordinamento, non solo durante le crisi". Già prima della pandemia, hanno evidenziato Draghi e Macron, le esistenti regole fiscali dell'Ue avevano bisogno di essere riformate in quanto “troppo oscure ed eccessivamente complesse". "Non c'è dubbio che dobbiamo abbassare il nostro livello di indebitamento", hanno osservato il presidente del Consiglio e il presidente francese, "ma non possiamo aspettarci di farlo con tasse più elevate o tagli insostenibili alle spese sociali, né possiamo soffocare la crescita attraverso aggiustamenti fiscali non percorribili". Secondo Draghi e Macron, invece, la strategia deve essere quella di abbassare la spesa pubblica ricorrente tramite riforme strutturali sensibili e le regole "non devono impedirci di fare tutti gli investimenti necessari". Per i due leader, la prossima presidenza di turno francese dell'Ue avrà un ruolo decisivo nello sviluppare una strategia comprensiva condivisa per il futuro dell'Unione. (Res)