Business news: Perù, comunità di Chumbivilcas sospendono blocco corridoio minerario

- Le comunità della provincia di Chumbivilcas, nel sud del Perù, hanno annunciato lo stop al blocco del corridoio minerario, avviato come forma di protesta contro l’azienda mineraria che gestisce il giacimento di Las Bambas. “Dimostriamo la nostra capacità di dialogo e tolleranza e allo stesso tempo dimostriamo che non siamo contro l’attività mineraria. Abbiamo deciso di sospendere la nostra protesta e concedere una tregua”, ha detto Wilber Fuentes, presidente del Fronte di difesa degli interessi di Chumbivilcas. Il governo, ha aggiunto, “ha manifestato la sua volontà di dichiarare la zona a trattamento speciale per porre fine agli abusi e alle violazioni dei diritti delle comunità commessi dai precedenti governi e dalla compagnia MMG Las Bambas”. (Res)