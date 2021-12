Business news: Argentina, Fernandez, "lapidarie" le conclusioni del Fmi sul fallimento del credito Stand-By

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha definito "lapidarie" le conclusioni della valutazione "ex-post" fatta dal Fondo monetario internazionale (Fmi) sul programma di assistenza finanziaria Stand-By (Sba) da 55 miliardi di dollari concesso nel 2018 al governo dell'ex presidente, Mauricio Macri. "Il documento è lapidario, alla fine l'Fmi ha riconosciuto quello che già sapevamo", ha affermato Fernandez in una breve dichiarazione rilasciata durante il consueto scambio di auguri prima di Natale con il personale del palazzo presidenziale e della stampa. In precedenza, la portavoce della presidenza, Gabriela Cerruti, aveva affermato in linea con il presidente che il rapporto del Fmi "coincide con la nostra valutazione che il programma Sba non ha compiuto nessuno dei suoi obiettivi e che buona parte del credito è sfumato con la fuga di capitali". (Res)