Business news: Cile, "Abc", vittoria Boric "minaccia" 15 miliardi di investimenti aziende spagnole

- La vittoria alle presidenziali in Cile del candidato di sinistra, Gabriel Boric, potrebbe portare a disinvestimenti da parte delle aziende spagnole per oltre 15 miliardi di euro. Lo riferisce il quotidiano conservatore "Abc". Nel solo 2019, le imprese spagnole avevano investito in Cile circa 15 miliardi di euro, mentre a causa delle conseguenza della pandemia del coronavirus questo importo tra gennaio e settembre di quest'anno si è ridotto ad appena 57 milioni di euro, secondo i dati della Segreteria di Stato per il Commercio. Nel Paese latinoamericano, considerato storicamente uno dei più stabili della regione, sono presenti da decenni alcune delle maggiori aziende iberiche, tra le quali: Ferrovial e Repsol, Caixabank, Santander, Mapfre, Endesa e Telefonica. Secondo l'azienda di consulenza finanziaria ed economica Afi è ancora troppo presto per valutare gli effetti dell'elezione di Boric in termini di investimenti in quanto prima sarà necessario "scoprire chi formerà la squadra economica del governo". (Res)