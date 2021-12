Business news: Argentina, Rio Tinto Plc annuncia acquisto di giacimento di litio per 825 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società anglo-australiana del settore minerario, Rio Tinto Plc, ha annunciato l'acquisto per 825 milioni di dollari del giacimento di litio Rincon, nella provincia di Salta in Argentina. L'acquisto, segnala la stessa compagnia in una nota stampa, "dimostra l'impegno di Rio Tinto a entrare nel mercato dei materiali per batterie e a rafforzare il proprio portafoglio legato alla transizione energetica globale". Secondo quanto riferisce Rio Tinto, quello di Rincon "è un grande bacino non sviluppato situato nel cuore del triangolo del litio". Il progetto, prosegue la nota "è una risorsa scalabile e di lunga durata in grado di produrre carbonato di litio per batterie". "Ha il potenziale per avere una delle impronte di carbonio più basse del settore che può aiutare a mantenere l'impegno di Rio Tinto a decarbonizzare il proprio portafoglio", si sottolinea. (Res)