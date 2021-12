Business news: Argentina, crisi del debito, governo paga 1,85 miliardi di dollari all'Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha pagato 1,85 miliardi di dollari al Fondo monetario internazionale (Fmi) come seconda rata del cronoprogramma di restituzione del credito Stand By da 45 miliardi di dollari concesso nel 2018 al governo dell'ex presidente Mauricio Macri. Il pagamento avviene in mancanza di un accordo tra l'attuale governo del presidente Alberto Fernandez e l'istituzione di credito multilaterale guidata da Kristalina Georgieva su un nuovo programma che permetta a Buenos Aires di accedere ad una moratoria di almeno tre anni ed evitare ulteriori scadenze per 18 miliardi di dollari nel 2022 e 19 nel 2023. L'esborso di oggi dovrebbe coincidere inoltre con la pubblicazione dei risultati dell'audit effettuato dallo stesso Fmi sul prestito concesso all'Argentina durante la gestione dell'ex direttore Fmi, Christine Lagarde. (Res)