Regali di Natale sottotono per i milanesi, la pandemia ha ridato vita ai “negozi di prossimità” (2)

- La differenza tra i doni per i famigliari stretti si è comunque continuata a vedere: “Un piumino, un giaccone, un cappotto, ma per gli altri, era il pensierino, guanti, cappello, sciarpa, al massimo una maglia”. Tracciando un bilancio dell'anno Meghnagi ricorda che mentre il 2019 è stata un'annata “bellissima per tutto il comparto, quest'anno siamo sotto di circa il 20 per cento: l'abbigliamento da donna fa registrare un calo del 7 per cento e quello da uomo del 15- 20”. E, se si parla solo di abbigliamento, è perché il boom dell'elettronica degli scorsi anni, dove i regali del comparto facevano la parte dl leone, quest'anno non c'è stato: “Comprare un cellulare nuovo, di quelli che voglio tutti, costa 700 800 euro, l'abbigliamento costa molto meno”, evidenza Meghnagi. I cambiamenti hanno riguardato anche i luoghi in cui sono stati fatti gli acquisti: la paura della folla e degli assembramenti hanno fatto sì che i negozi delle vie residenziali abbiano soppiantato il centro. “Per corso Buenos Aires è un discorso a parte: è un'arteria commerciale, uno va lì e trova qualsiasi cosa, ma per il resto è salita via Belfiore (zona Pagano ndr.), è salita Porta Romana ed è salita viale Montenero: hanno evitato di andare in corso Vittorio Emanuele o nel Quadrilatero (che però ha una clientela a sé), hanno evitato le vie affollate e i centri commerciali, privilegiando i negozi a poche centinaia di metri da casa”, conclude Meghnagi. (Rem)