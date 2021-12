Piemonte: Cirio, Torino-Lione-Parigi è un collegamento fondamentale, ora vogliamo tappa in Val di Susa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo già al lavoro per rendere ancora più attrattiva questa linea verso il pubblico francese e al servizio del nostro territorio, in particolare delle nostre vallate turistiche - hanno aggiunto. - Abbiamo già chiesto a Trenitalia di prevedere una sosta in Val Susa a Bardonecchia o Oulx. Una opportunità per valorizzare tutte il nostro territorio, favorendo l’arrivo di turisti italiani e stranieri in una valle conosciuta in tutto il mondo per le stazioni sciistiche e per le bellezze naturali, oltre che per la sua storia e le sue tradizioni”. In tutto Trenitalia effettuerà 10 corse per quasi 5 mila posti al giorno tra Parigi e Lione. I biglietti si potranno acquistare in tutte le stazioni italiani e in quelle di Parigi Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu. (Rpi)