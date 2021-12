Ue: il nuovo corso in Germania e Paesi Bassi potrebbe rilanciare la discussione sulle politiche fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 potrebbe essere un anno chiave per il rilancio del processo di integrazione europea, grazie alle novità emerse dalle urne e alla formazione dei governi di coalizione in Germania e Paesi Bassi, al semestre di presidenza del Consiglio europeo da parte della Francia e al nuovo asse con l’Italia di Mario Draghi. Si tratta di elementi che vanno a innestarsi in un percorso di revisione di alcune regole in seno all’Ue, prima fra tutte il Patto di stabilità, che potrebbero complessivamente modificare i rapporti interni e rilanciare il progetto di Unione. Alle prese con la variante Omicron e una nuova pesante ondata di contagi su tutto il continente, i governi Ue dovranno ancora una volta interrogarsi sulle migliori modalità di cooperazione per far fronte alla pandemia e ai suoi effetti economici, nella consapevolezza di dover superare le limitazioni esistenti. Il 2022 sarà inoltre l’anno delle elezioni parlamentari in Portogallo, dopo la crisi di governo degli scorsi mesi, e soprattutto in Ungheria, dove l’opposizione proverà a interrompere “l’era Orban” e impedire all’attuale premier di guidare il Paese per un quinto mandato. (segue) (Res)