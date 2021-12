Ue: il nuovo corso in Germania e Paesi Bassi potrebbe rilanciare la discussione sulle politiche fiscali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due nuovi esecutivi di Germania e Paesi Bassi sono però i principali indiziati a contribuire a una possibile “svolta” negli equilibri europei, permettendo di abbandonare la linea di austerità che per anni ha dominato proprio grazie all’asse fra Berlino e le cancellerie delle nazioni “frugali”, guidate dall’Aja. La cosiddetta coalizione a semaforo, formata da Partito socialdemocratico tedesco (SpD), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), potrebbe sostenere revisioni più ambiziose dei meccanismi europei rispetto a quanto fatto in passato dai governi di Angela Merkel, spesso attenta dal canto suo a non creare strappi eccessivi all’interno dell’Ue. Il nuovo esecutivo insediatosi in Germania sembra invece meno propenso al dialogo conciliante in termini di stato di diritto, mentre sulle regole fiscali peserà il ruolo del ministro delle Finanze, il leader liberale Christian Lindner. (segue) (Res)