Regali di Natale sottotono per i milanesi, la pandemia ha ridato vita ai “negozi di prossimità”

- La corsa ai regali natalizi dei milanesi quest'anno è stata sottotono rispetto agli anni scorsi: il timore della pandemia ha influito, non solo dal punto di vista economico, ma anche psicologico, con visi più preoccupati, e anche sulla scelta di dove fare gli acquisti. Sono tornati infatti i “negozi di prossimità” delle zone residenziali, da raggiungere senza utilizzare i mezzi pubblici, a discapito degli esercizi del centro storico, dove, peraltro, è obbligatorio usare la mascherina anche all'aperto. È il bilancio tracciato per "Agenzia Nova" da Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa delle vie di Confcommercio Milano. “Gli acquisti di Natale quest'anno sono stati sotto tono, anche se sono andati meglio del 2020 e c'era da aspettarselo, c'era molta paura. Quest'anno i primi giorni di dicembre sono andati molto bene, ma nell'ultima settimana, le notizie sulla diffusione del Covid hanno influito molto sulla psicologia della clientela: si vedeva uno stato di tensione in faccia alle persone, sono tornate a non avere il sorriso. Entravano nei negozi con cinque o sei pacchetti, ma di entità minore, non erano regali grossi”, spiega Meghnagi evidenziando che i cambiamenti sono iniziati nell'ultima settimana: “Fino a Sant'Ambrogio erano regali sostanziosi e pacchetti grossi, ma dopo è cambiato qualcosa. Nella testa della gente è montato il timore e hanno puntato al regalino, riducendo anche i cenoni”. (segue) (Rem)