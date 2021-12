Business news: Cina, magnate Wang Chaoyong arrestato a Pechino per appropriazione indebita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il magnate cinese Wang Chaoyong, fondatore della società d’investimento China Equity, è stato arrestato dalla polizia di Pechino con l'accusa di appropriazione indebita. Il 56enne è scomparso dalla vita pubblica lo scorso 29 novembre, circostanza che aveva spinto in molti a pensare ad una sua latitanza. Secondo la testata pechinese “Caixin”, Wang sarebbe stato tuttavia rintracciato dalla polizia già il pomeriggio successivo e sarebbe agli arresti da allora. All’inizio di quest’anno, China Equity è finita nel mirino dei regolatori cinesi per una serie di presunti illeciti, tra cui il trasferimento illegale di interessi, la violazione dei contratti e l’uso arbitrario dei beni degli investitori. Wang, che ha lavorato in banche dal calibro di Jp Morgan e Morgan Stanley, gestiva alla fine del 2020 fondi per 2,4 miliardi di dollari. (Cip)