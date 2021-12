Business news: Giappone, operatori telefonici Line e Ntt condividono informazioni su frodi pagamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei aziende giapponesi fornitrici di servizi di telefonia mobile, incluse Ntt Docomo e Line Pay, hanno siglato un piano di condivisione delle informazioni tesa a prevenire le frodi nei servizi di pagamento basati sugli smartphone. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui l'iniziativa giunge in risposta a un incremento di otto volte dei casi di pishing segnalati nel Paese da partire dal 2019. Tramite tali tipologie di attacchi, i responsabili delle frodi ridirigono gli utenti di telefonia mobile verso siti web fasulli per trafugare profili, account e password personali. La cornice per la condivisione delle informazioni degli utenti verrà creata a partire dalla primavera del prossimo anno dall'Associazione giapponese dei pagamenti, di cui fanno parte banche, società di credito e fornitori di servizi di pagamento per smartphone del Paese. (Git)