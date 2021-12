Business news: Tagikistan, presidente Rahmon promette raddoppio capacità elettrica entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità di generazione dell’elettricità del Tagikistan raddoppierà entro il 2030. Lo ha promesso il presidente Emomali Rahmon durante un intervento tenuto di fronte al parlamento riunito in seduta comune. Il capo dello Stato ha spiegato che l’attuazione di importanti progetti per la costruzione e la riabilitazione di centrali elettriche consentirà di aumentare la capacità totale di generazione di energia del Paese a 10 mila megawatt entro il 2030. “Questo significherà raggiungere pienamente uno dei nostri obiettivi strategici, ovvero l’indipendenza energetica del Paese”, ha osservato Rahmon sottolineando inoltre la necessità di adottare una strategia di sviluppo dell’energia verde nel 2022 per fronteggiare i cambiamenti climatici. Secondo i dati ufficiali, il Tagikistan ha generato nei primi undici mesi dell’anno 18,7 miliardi di kWh di elettricità, il 5,7 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tuttavia nella stagione invernale non è infrequente che nel Paese l’elettricità venga razionata, specialmente dopo le estati particolarmente secche. (Res)